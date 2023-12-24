Во Франции призвали ликвидировать ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Политика в отношении торговли, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пагубна для Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
«18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!», - сообщил он.
Как отметил парламентарий, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения, что поставит сельское хозяйство страны «на колени».
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