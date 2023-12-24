Во Франции призвали ликвидировать ЕС после нового решения фон дер Ляйен

Политика в отношении торговли, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пагубна для Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Во Франции призвали ликвидировать ЕС после нового решения фон дер Ляйен
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«18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!», - сообщил он.

Как отметил парламентарий, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения, что поставит сельское хозяйство страны «на колени».

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