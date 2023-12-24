Россия уведомила МАГАТЭ о проблеме на Запорожской АЭС
Постоянное представительство России при международных организациях в Вене заявило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на Запорожской атомной электростанции хватает персонала для обеспечения ее безопасной работы, сообщает «РЕН ТВ».
«Сотрудников на ЗАЭС достаточно для ее безопасной эксплуатации в режиме холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ», — следует из уведомления.
На АЭС продолжают нанимать новых сотрудников. Также МАГАТЭ поставили в известность, что радиационный фон на станции и в районе его расположения не превышает норму.
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