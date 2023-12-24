Россия уведомила МАГАТЭ о проблеме на Запорожской АЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене заявило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на Запорожской атомной электростанции хватает персонала для обеспечения ее безопасной работы, сообщает «РЕН ТВ».

Россия уведомила МАГАТЭ о проблеме на Запорожской АЭС
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«Сотрудников на ЗАЭС достаточно для ее безопасной эксплуатации в режиме холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ», — следует из уведомления.

На АЭС продолжают нанимать новых сотрудников. Также МАГАТЭ поставили в известность, что радиационный фон на станции и в районе его расположения не превышает норму.

В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

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