Полиция Австрии сообщила о повышенной угрозе терактов на Рождество

"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы в Австрии в период рождественских праздников в целом существует особый риск. Поскольку по всей Европе слышатся призывы к нападениям на рождественские мероприятия - особенно в районе 24 декабря - органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.