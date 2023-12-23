Издание Bild обвинило Россию в попытке усугубить миграционный кризис в Европе

Россия скобы создала "подставную" авиакомпанию для перевозки в Европу нелегальных мигрантов. С таким предположением вышла статья издания Bild.

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Таким образом авторы статьи отреагировали на объявление о запуске прямых рейсов созданной в прошлом году турецкой Southwind Airlines из Минска в Стамбул и обратно. Издание обратило внимание на то, что время в пути будет на два часа меньше, чем у находящейся под санкциями Belavia, а стоимость билетов составит около €195.

В статье также представлено мнение властей Польши, которые назвали новое направление полетов шагом к организации "нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Белоруссию". Кроме того, в Варшаве уверяют, что в планы Москвы и Минска входит "гибридная операция" для усугубления миграционного кризиса в западных странах.