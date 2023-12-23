На Западе указали Зеленскому на непобедимость Залужного на политической арене

Западное издание IL Fatto Quotidiano Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства.

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«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — пишут авторы статьи.

В материале отмечается, что практически любое решение главкома в итоге раздражает президента, а конфликт между военным и политическим руководством Украины уже вышел за границы страны.

Издание заявляет, что в условиях предстоящих весной 2024 года выборов все чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту главы государства, и теми, кто стремится его заменить, возможно, на Залужного.

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва.