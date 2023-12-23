Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Украине. По его словам, жители страны не верят в победу, отказываясь идти на фронт.

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«Украина сама решает, как ей вербовать людей. Я думаю, вы видите растущее сопротивление этому. Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт», — отметил эксперт.

Риттер добавил, что украинцы не хотят подчиняться приказам Министерства обороны, не желают защищать власти своей страны и понимают, что одержать победу над Россией им не удастся.

Экс-разведчик добавил, что мобилизованные, кто бы это ни был, не будут верить в успех борьбы, поэтому их ждет либо ликвидация на фронте, либо попадание в плен, либо бегство.