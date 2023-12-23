Британия заявила об инциденте у Баб-эль-Мандебского пролива

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) при ВМС страны сообщило о происшествии у берегов Йемена, рядом с Баб-эль-Мандебским проливом.

Инцидент произошел в окрестностях пролива, в 45 морских милях (83,3 км) к юго-западу от населенного пункта Салиф в Йемене, сообщило управление, передает РИА «Новости».

Судам рекомендовано проходить в этом районе с осторожностью, и сообщать о любой подозрительной активности.

Какой именно характер произошедшего инцидента, не уточняется.