В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД страны, пост которого занимает Али Ерликая. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

По их данным, патруль жандармерии захотел остановить грузовик, который въезжал на трассу. Однако мужчина начал угрожать оружием и потребовал от водителя продолжать движение.

Жандармы начали стрелять в воздух и остановили машину. На автобане оказалось перекрыто движение. К месту происходящего направлены дополнительные подразделения правоохранительных органов.

Захвативший заложника включил трансляцию в соцсети, где потребовал главу МВД разобраться в своей истории, а также заявил, что не является психически больным. «Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации», — сказал он.