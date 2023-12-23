FoxNews: католики Польши и Украины отвергли благословение однополых пар

Католические епископы Польши и Украины присоединились к неформальной коалиции священнослужителей, выступающих против декларации Ватикана с одобрением возможности благословения однополых пар. Об этом сообщает FoxNews. "После публикации Ватиканом Fiducia Supplicans — документа, в котором излагается, когда могут быть благословлены лица, состоящие в однополых или иным образом "нерегулярных" парах — во всемирной католической церкви вокруг его применения сформировались ряды противников", — говорится в публикации. Первыми высказались против африканские прелаты из Нигерии, Замбии и Камеруна, теперь к ним присоединились восточноевропейские католики. Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что католики Восточного обряда церкви не должны следовать указаниям документа. Он высказал мнение, согласно которому документ Ватикана "интерпретирует пастырское значение благословений в Латинской Церкви, а не в Восточных католических церквях". Архиепископ пояснил, что в традиции византийского обряда понятие "благословение" означает одобрение, разрешение или даже приказ на совершение определенного вида действий. 19 декабря стало известно, что в Ватикане допустили благословение не состоящих в браке однополых пар. Согласно распространенному дикастерией документу, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса".