Глава Минобороны Украины Умеров не исключил рассылку повесток на телефоны

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы повестки приходили подлежащим мобилизации гражданам на смартфоны. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главу Минобороны Рустема Умерова. Он отметил, что в настоящее время идет работа по созданию системы электронных оповещений. "Мы работаем над базами данных. Это электронное оповещение", - сказал он. По его словам, электронные базы данных есть у девяти украинских министерств. "Затем смотрим, как эти базы учесть", - сказал Умеров. До этого сообщалось, что в украинских городах с 28 декабря установят контрольные пункты пропуска (КПП) для вручения повесток. 23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появление в стране электронных повесток в ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкоматов в России. - "Газета.Ru").

Глава Минобороны Украины Умеров не исключил рассылку повесток на телефоны
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