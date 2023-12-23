Стало известно о намерении США скрыть данные о китайском аэростате

Белый дом намеревался скрыть данные о китайском аэростате, который был сбит американскими военными в небе над США. Об этом стало известно NBC News.

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По данным канала, чиновники американской администрации надеялись скрыть от граждан и Конгресса США информацию о китайском аэростате, попавшем в воздушное пространство страны.

«До того как его (аэростат — прим. «Ленты.ру») заметила общественность, было намерение изучить его и позволить ему пролететь и никогда никому не рассказывать об инциденте», — приводит СМИ слова бывшего высокопоставленного американского чиновника.

При этом отмечается, что в Белом доме отрицали попытки сохранить данные о китайском аэростате в секрете.