Иран пригрозил заблокировать водные пути в ответ на бомбардировки Газы

Иран пригрозил заблокировать водные пути, такие как Средиземное море, Гибралтар и другие, в случае, если Соединенные Штаты и Израиль не прекратят огонь по сектору Газа.

Об этом заявил Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Нагди.

«В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками <...> скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей», - цитирует агентство Tasnim слова генерала.

Каким образом Иран будет блокировать водные пути, Нагди не уточнил, несмотря на то, что у Ирана и поддерживаемых им хуситов нет выхода к Средиземному морю.

Ранее стало известно, что с ноября йеменские хуситы атакуют сухогрузы в ответ на начало наземной операции армии Израиля в секторе Газа. Первым захваченным судном сал сухогруз Galaxy Leader. Позже хуситы атаковали норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara.