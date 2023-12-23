Власти Лондона попросили полицию вернуть стрит-арт-работу Бэнкси

Замглавы совета района Саутварк в Лондоне Джасмин Али обратилась в полицию с просьбой вернуть похищенный неизвестным злоумышленником дорожный знак «СТОП» с граффити известного британского стрит-арт-художника Бэнкси. Об этом пишет портал Sky News.

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Ранее в европейских СМИ появились публикации о том, что в Лондоне появилась новая работа художника — он изобразил три беспилотника самолетного типа на знаке «СТОП».

Через 30 мин после того, как Бэнкси подтвердил в соцсетях свое авторство, знак открепили и увезли двое мужчин.

Джасмин Али пояснила, что знак нельзя было убирать, он находился на положенном месте. Она добавила, что власти желают вернуть знак с тем, чтобы «все жители могли наслаждаться прекрасной работой Бэнкси».