Власти Лондона попросили полицию вернуть стрит-арт-работу Бэнкси
Замглавы совета района Саутварк в Лондоне Джасмин Али обратилась в полицию с просьбой вернуть похищенный неизвестным злоумышленником дорожный знак «СТОП» с граффити известного британского стрит-арт-художника Бэнкси. Об этом пишет портал Sky News.
Ранее в европейских СМИ появились публикации о том, что в Лондоне появилась новая работа художника — он изобразил три беспилотника самолетного типа на знаке «СТОП».
Через 30 мин после того, как Бэнкси подтвердил в соцсетях свое авторство, знак открепили и увезли двое мужчин.
Джасмин Али пояснила, что знак нельзя было убирать, он находился на положенном месте. Она добавила, что власти желают вернуть знак с тем, чтобы «все жители могли наслаждаться прекрасной работой Бэнкси».
Ранее художник раскритиковал украинских вандалов за то, что они разломали уличную стену с его работой и выставили обломки на продажу в интернете.