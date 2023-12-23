Зеленский ввел санкции против России и других стран

Киев ввел санкции против 51 человека и 134 юрлиц из России, Украины, Латвии и Великобритании. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

© Официальный сайт президента Украины

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2023 года», — гласит текст указа, который подписал Владимир Зеленский.

Таким образом санкции против 51 человека и 134 юрлиц вступили в силу. Они касаются не только россиян, но и людей с гражданством Украины и Латвии. В список попали также один гражданин Великобритании и один гражданин Кипра.

Многие компании, против которых ввелись санкции, зарегистрированы в Крыму. В основном то интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения, в частности «Крымтелеком». Санкции вводятся на срок до 10 лет.