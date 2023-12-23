Орбан: отношения Будапешта и Киева ухудшились по вине украинского правительства

Ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев. На это в ходе интервью для газеты Magyar Nemzet указал председатель правительства республики Виктор Орбан. Как сказал премьер-министр, в последние годы он не раз пытался проанализировать причины ухудшения отношений между Будапештом и Киевом. При этом он пришел к выводу, что Венгрия не виновата в подобном развитии событий. По словам Орбана, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье. В частности, речь идет о нарушении прав проживающего здесь венгерского меньшинства со стороны руководства Украины. Глава кабинета министров подчеркнул, что Киев еще в 2015 году начал принимать различные законы о национальных меньшинствах. В результате права соответствующих общин на территории страны оказались сильно ограничены. "Вот уже восемь лет венгры, родившиеся в Закарпатье, лишены своих прав", — отметил Орбан. Также он добавил, что этнические венгры живут в упомянутом регионе больше 1000 лет. На этом фоне премьер-министр республики обратился к украинским властям с требованием восстановить права национальных меньшинств и уточнил, что только это поможет улучшить отношения между странами.