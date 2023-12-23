Зеленский ввел санкции против физлиц и компаний, вредящих интересам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических лиц и компаний, которые вредят интересам Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Под санкции, кроме россиян, попали также люди, имеющие гражданство Украины, Латвии и Кипра. Всего санкции введены против 51 человека. Также введены санкции в отношении 134 компаний. Подсанкционным лицам блокируют активы на территории Украины, прекращают торговые операции и транзит ресурсов по стране, аннулируются лицензии и т.д. 7 декабря сообщалось, что Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкционных мер против 185 физических лиц из России и ряда других стран, а также против 181 юридического лица. В нем отмечается, что в действие были введено решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 7 декабря 2023 года, которое предполагает применение и внесение изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.