Орбан признался, что его уже тошнит от Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его уже тошнит от попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по многим вопросам, в том числе по Украине. В связи с этим он заявил в интервью газете Magyar Nemzet, что будет добиваться изменений в руководстве Евросоюза и рассчитывает в этом плане на итоги выборов в Европарламент в июне 2024 года.

"Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти дальше, расширять свои позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз. Недостаточно злиться, мы должны взять Брюссель", - заявил Орбан.

Глава правительства обратил внимание, что Еврокомиссия предлагает всем странам увеличить взносы и внести поправки в бюджет ЕС, чтобы расширить помощь Украине, то есть "отдавать на это деньги венгров". Орбан согласился с замечанием журналистов, что "такая наглость Брюсселя просто поражает", поэтому нет ничего удивительного в том, что венгерские граждане уже "устали от Евросоюза".