Повторные взрывы слышны в Кировоградской области Украины

Повторные взрывы слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщили в украинских СМИ.

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— В Кропивницком снова раздаются взрывы, — говорится в сообщении.

Ранее взрывы в Кропивницком произошли на фоне воздушной тревоги, передает данные украинских СМИ РИА Новости.

Взрывы также были слышны в пятницу, 22 декабря, в Киеве. В украинской столице объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы в ночь на 16 декабря произошло несколько взрывов. До этого он говорил о работе городской системы противовоздушной обороны.

10 декабря громкие взрывы были слышны в городе Южный Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена тревога. Некоторые СМИ сообщили, что в регионе работала система противовоздушной обороны.