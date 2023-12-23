СМИ: Повторные взрывы слышны в Кировоградской области Украины
Повторные взрывы слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщили в украинских СМИ.
— В Кропивницком снова раздаются взрывы, — говорится в сообщении.
Ранее взрывы в Кропивницком произошли на фоне воздушной тревоги, передает данные украинских СМИ РИА Новости.
Взрывы также были слышны в пятницу, 22 декабря, в Киеве. В украинской столице объявили воздушную тревогу.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы в ночь на 16 декабря произошло несколько взрывов. До этого он говорил о работе городской системы противовоздушной обороны.
10 декабря громкие взрывы были слышны в городе Южный Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена тревога. Некоторые СМИ сообщили, что в регионе работала система противовоздушной обороны.
18 декабря один из танков ВСУ взорвался подобно атомной бомбе. На распространившемся в Сети видеоролике запечатлен запечатлен сильнейший взрыв после точного попадания фугасной авиационной бомбы по танку в Запорожской области.