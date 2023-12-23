В Словакии заявили, что диктовать условия на переговорах будет Россия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил, что после начала конфликта имелись два шанса достичь мира, но западные партнеры помешали Киеву подписать договор с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

Фицо отметил, что на Западе господствовало убеждение, что если дать Киеву оружие и деньги, то русские «встанут на колени, будут бессильны и уничтожены».

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Эта стратегия не сработала, Москва не встала на колени. Поэтому, подчеркнул премьер, именно она назовет сроки проведения переговоров.

По его мнению, Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска. Соответственно, ЕС следует прекратить отправки на Украину вооружений и военной техники, так как это не работает, только приводит к лишним жертвам.

Ранее кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин допустил, что после завершения боевых действий пройдет референдум о присоединении Украины к России.

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