Премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил, что после начала конфликта имелись два шанса достичь мира, но западные партнеры помешали Киеву подписать договор с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

Фицо отметил, что на Западе господствовало убеждение, что если дать Киеву оружие и деньги, то русские «встанут на колени, будут бессильны и уничтожены».

Эта стратегия не сработала, Москва не встала на колени. Поэтому, подчеркнул премьер, именно она назовет сроки проведения переговоров.

По его мнению, Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска. Соответственно, ЕС следует прекратить отправки на Украину вооружений и военной техники, так как это не работает, только приводит к лишним жертвам.