Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией из-за националистов и риска переворота в стране, пишет американское издание The Nation. По словам авторов статьи, власти США должны признать, что ситуация на Украине тупиковая, несмотря на десятки миллиардов долларов помощи, и Зеленского необходимо склонить к диалогу.

США <...> должны возглавить возможные мирные переговоры, потому что Зеленский политически не может этого сделать. У Зеленского есть все стимулы продолжать борьбу <...> для предотвращения националистических демонстраций или возможного государственного переворота. Но при достаточном давлении со стороны Америки Зеленский, скорее всего, сядет за стол переговоров с Путиным, — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что конфликт на Украине рискует затянуться «до конца десятилетия», поэтому власти США должны работать над прекращением боевых действий. Они также указали, что пока остается без ответа вопрос о том, на каких условиях Москва и Киев могут договориться о прекращении огня. По словам авторов статьи, единственный способ выяснить это – начать переговоры.