В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией из-за националистов и риска переворота в стране, пишет американское издание The Nation. По словам авторов статьи, власти США должны признать, что ситуация на Украине тупиковая, несмотря на десятки миллиардов долларов помощи, и Зеленского необходимо склонить к диалогу.

В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров с РФ
© globallookpress.com

США <...> должны возглавить возможные мирные переговоры, потому что Зеленский политически не может этого сделать. У Зеленского есть все стимулы продолжать борьбу <...> для предотвращения националистических демонстраций или возможного государственного переворота. Но при достаточном давлении со стороны Америки Зеленский, скорее всего, сядет за стол переговоров с Путиным, — говорится в публикации.

Захарова высказалась о восприятии Зеленским украинского конфликта

Журналисты отметили, что конфликт на Украине рискует затянуться «до конца десятилетия», поэтому власти США должны работать над прекращением боевых действий. Они также указали, что пока остается без ответа вопрос о том, на каких условиях Москва и Киев могут договориться о прекращении огня. По словам авторов статьи, единственный способ выяснить это – начать переговоры.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинской президент.