Украинский телеведущий сбежал с родины, воспользовавшись саммитом ЕС

Ведущий киевского «24 канала» Алексей Печий решил сбежать с Украины и остаться в Европе. Для этого он воспользовался аккредитацией на саммит ЕС, который прошел 14-15 декабря. В обращении на YouTube Печий заявил, что продолжит «информацийну боротьбу за Украину», но только из-за рубежа.

На видео Печий заявил, что «всегда был честным журналистом и таким хочет оставаться и дальше». С начала СВО он «провел сотни эфиров и написал десятки статей, в том числе в зарубежных СМИ, и внес «свой вклад для победы» Киева.

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Ведущий «24 канала» рассказал, что пообщался в кулуарах саммита с западными политиками и журналистами и пришел к выводу, что на Западе стало меняться отношение к Украине и «нам не хватает горизонтальных коммуникаций с западным обществом».

Поэтому он принял сложное для себя решение: не возвращаться на родину, хотя понимает, что на Украине его «ждет общественное осуждение». Печий уверен, что против него в ближайшие дни «начнется кампания медиакиллерства».

«Как украинский журналист, я продолжу информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами», - пообещал Печий.

В медиахолдинге «Люкс», где работает телеведущий, уже подтвердили решение Печего, назвав его «побегом». Гендиректор холдинга Андрейко отметил, что «сказать, что я шокирован — ничего не сказать!» Он призвал зрителей, которые «так любили смотреть и слушать аналитику Алексея», принять решение, готовы ли они и дальше ему верить.

В комментариях на Youtube многие упрекнули Печего в лицемерии:

«Ну и лицемерие: убегать, но при этом требовать от других умирать и рассказывать, как Украина обязана воевать до последнего украинца (кроме его самого и его семьи) и как сильно он будет болеть за Украину».

«Молодец! Ты сказал всё правильно.... для того, чтобы война продолжалась и чтобы гибли простые украинцы, пока вы все в Европе отсиживаетесь».