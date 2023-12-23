Могилу экс-канцлера ФРГ осквернили нацистскими символами

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. Захоронение изрисовали нацистскими символами. Об инциденте сообщили агентству DPA представители гамбургской полиции, их слова приводит ТАСС.

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По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 22 декабря — за день до дня рождения экс-канцлера. В субботу, 23 декабря, ему исполнилось бы 105 лет. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. Надгробие канцлера очистили, а полиция ведет расследование.

13 декабря в Москве лишили головы лошадь маршала Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» на Красной площади в Москве. Столичная полиция завела дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников. В Мосгорнаследии пообещали, что вскоре новую голову отольют в химкинской мастерской и установят на памятнике.