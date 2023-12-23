На Украине потребовали запретить оливье и селедку под шубой

Украинские националисты объявили традиционные новогодние салаты советским и российским культурно-гастрономическим нарративом и создали петицию об их запрете. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Украина.ру».

Петиция озаглавлена: «Заборонити оселедець пид шубою та салат оливьэ на новоричному столи».

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«Мы, центры местной активности Украины, обращаемся в министерство культуры с требованием запретить российские салаты оливье и сельдь под шубой , потому что эти блюда относятся к советской традиции», — говорится в петиции.

Инициаторы запрета добавили, что Украина является «развитым современным европейским государством», а они не хотят «следовать обычаям и традициям русской культуры».

«Украина.ру» отмечает, что в запретный список не попали другие традиционные новогодние блюда, например, холодец.

Ранее киевские власти продлили запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров из России. В список попали мясо, рыба, кофе, чай, кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, табачные изделия и алкоголь.

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