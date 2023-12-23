В Херсоне произошло повреждение газопровода

Глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Чиновник сообщил о разрыве газопровода и последовавшем затем пожаре.

До этого глава администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о серии взрывов в Херсоне.

Заявление с таким содержанием было опубликовано в 17:45 мск. При этом руководитель местной администрации уточнил, что звуки взрывов раздались в прибрежных районах Херсона.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.