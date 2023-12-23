Эстония намерена вернуть на родину украинцев призывного возраста

МВД Эстонии: Таллин готов выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Эстония готова искать и выдавать Украине находящихся на территории страны украинцев мобилизационного возраста, рассказал глава МВД республики Лаури Ляэнеметс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По данным газеты, Таллин неоднократно предлагал Киеву заключить соглашение об экстрадиции бежавших мужчин.
Министр отметил, что если власти Украины обратятся с запросом о выдаче, то эстонская сторона не откажет.
«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», — уточнил глава МВД.
Ранее сообщалось, что в Эстонии находятся порядка 7 тыс. украинцев мобилизационного возраста.
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