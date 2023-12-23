ВОЗ призвала усилить меры защиты от коронавируса

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1. Об этом сообщает РИА Новости. В начале ноября долю нового варианта приходилось не более 10% всех случаев COVID-19, сейчас — уже 43%. Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов пришла к выводу, что популяционный иммунитет, а также эффективность против нового варианта бустерных вакцин от «омикрона» максимально сократят число заболеваний