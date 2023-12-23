Новое граффити Бэнкси в Лондоне украли через час после его появления

Новое граффити анонимного художника Бэнкси в Лондоне украли через час после его появления. Об этом сообщает британский телеканал Sky News .

Через час очевидцы заметили, как двое неких мужчин сначала пытались оторвать знак с граффити, но безуспешно. Затем один из них принес болторез, с его помощью мужчины, наконец, завершили задуманное и убежали со знаком прочь.