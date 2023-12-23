Новое граффити Бэнкси в Лондоне украли через час после его появления
Новое граффити анонимного художника Бэнкси в Лондоне украли через час после его появления. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Бэнкси разместил граффити в лондонском районе Пекхэм. Художник поместил на дорожный знак STOP изображения трех боевых дронов.
Через час очевидцы заметили, как двое неких мужчин сначала пытались оторвать знак с граффити, но безуспешно. Затем один из них принес болторез, с его помощью мужчины, наконец, завершили задуманное и убежали со знаком прочь.
"Столичная полиция сообщила, что не получала никаких сообщений об инциденте", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что некоему киевлянину за попытку украсть картину Бэнкси "Женщина в противогазе" в Гостомеле грозит 12 лет лишения свободы.