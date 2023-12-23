В Индии осудили осквернение индуистского храма в США

Генеральное консульство Индии в Сан-Франциско с осуждением высказалось об осквернении индуистского храма Шри Сваминараян Мандир, расположенного в американском штате Калифорния, говорится в заявлении консульства в социальной сети Twitter (X). По словам представителей диппредседательства, этот инцидент задел чувства индийской общины.

© Actionjackson09/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons

Этот инцидент задел чувства индийской общины. Мы потребовали от властей США быстрого расследования и принятия оперативных мер против вандалов, — говорится в заявлении консульства.

Инцидент произошел накануне в городе Ньюарке. Внешнюю стену храма исписали антииндийскими граффити. По предварительной информации, это сделали прохалистанские активисты — представители группировки, которая базируется в США и выступает за создание независимого государства Халистан на территории индийского штата Пенджба. Полиция Ньюарка проводит расследование по факту вандализма.