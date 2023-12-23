Трамп заявил, что передаст власть мирным путем преемнику

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году пообещал мирно передать власть после себя следующему президенту. Об этом Трамп заявил в интервью с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом, его слова приводит газета Politico.

© Газета.ру

«Конечно», — ответил Трамп на вопрос передаст ли он власть мирным путем в случае переизбрания по истечении президентского срока.

Экс-президент США также добавил, что выборы в США 2020 года «были сфальсифицированы, и у нас есть множество доказательств этого».

Тем не менее, по словам Трампа, он все равно передал власть мирным путем нынешнему президенту США Джо Байдену.