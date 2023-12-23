Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

Во Франции полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники правоохранительных органов задержали на востоке Франции пять человек, которых подозревают в подготовке теракта.
Об этом пишет газета L'Est républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).
Отмечается, что подозреваемых задержали в трёх коммунах департамента Мёрт и Мозель.
По данным газеты, их подозревают в создании преступной террористической группы, целью которой является подготовка одного или нескольких преступлений.
Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в странах Европы в новогодние праздники на фоне ближневосточного конфликта.