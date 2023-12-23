Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов задержали на востоке Франции пять человек, которых подозревают в подготовке теракта.

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Об этом пишет газета L'Est républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Отмечается, что подозреваемых задержали в трёх коммунах департамента Мёрт и Мозель.

По данным газеты, их подозревают в создании преступной террористической группы, целью которой является подготовка одного или нескольких преступлений.