СМИ: Почта Латвии начала вскрывать и читать письма в Россию и Беларусь

Почта Латвии начала вскрывать и читать письма жителей страны в Россию и Беларусь. Об этом сообщает латвийский портал Delfi со ссылкой на одного из потерпевших - рижанина Анжея Дмуховского.

В материале говорится, что мужчина отправил своей подруге открытку в Москву, однако, когда девушка ее получила, выяснилось, что письмо вскрывали сотрудники Latvijas Pasts - почты Латвии - о чем свидетельствовала соответствующая наклейка на конверте.

"96-я статья Конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки. Из этого вытекает то, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах, что уж говорить о переписке людей на свободе", - приводит издание слова возмущенного Дмуховского.

В руководстве компании такую политику объяснили санкциями Евросоюза. В частности, представитель почты Матисс Руткс заявил, что письма и посылки вскрываются для поиска денег, банковских и SIM-карт, а также чипов.