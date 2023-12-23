Петр Порошенко подал в суд на не выпустивших его за границу

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили из страны в командировку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката политика Игоря Голованя.

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По мнению адвоката Порошенко, никакого результата предпринятый шаг не дал, что говорит «о вопиющем бездействии».

«Петра Порошенко не выпустили за границу без оснований. Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора», — отметил он.

Уточняется, что Порошенко подал иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда.

«Сейчас пытаются замести следы и скрыть основания для запрета выезда», — добавил адвокат.

Украинское издание «Общественное» сообщает, что подготовительное заседание суда запланировано на 17 января. Согласно иску, Порошенко потребовал отменить решение о запрете на выезд за границу и возместить моральный ущерб.