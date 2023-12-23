Президент Беларуси поздравил БЕЛТА со 105-летием

Источником объективных новостей для национальной и зарубежной аудитории президент Беларуси назвал информационное агентство БЕЛТА, поздравляя 23 декабря его коллектив и ветеранов с 105-летием.

Уже более века, констатируется в тексте приветствия главы государства, БЕЛТА "каждый день, шагая в ногу со временем, пишет летопись страны". За эти годы в новостных материалах и фотографиях агентства нашли отражение все эпохальные события из жизни белорусского народа.

А сегодня ведущее информационная структура республики, по словам президента, стала одним из наиболее авторитетных и востребованных медиаресурсов, "источником объективной информации как для отечественной, так и для зарубежной аудитории".

Сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики, агентство, подчеркивается в поздравлении Лукашенко, всегда было первопроходцем в использовании новых форматов работы и передовых технологий.

Белорусский лидер пожелал мастерам национальной журналистики, чтобы и впредь главными принципами в их деятельности оставались "оперативность, актуальность, достоверность и высокое качество".

"Российская газета", в свою очередь, присоединяется к поздравлением прославленного коллектива со столь знаменательной датой.