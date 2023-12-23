В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о списке жертв в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что не контактирует с киевскими властями по вопросу о списке жертв в Буче.

"Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области", – говорится в ответе бюро на запрос РИА Новости.

В организации также заявили, что расследование по этому вопросу должна провести российская сторона. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждала, что будет проводиться расследование событий в Буче, однако этого не произошло.

Дипломат напомнил, что обращался с призывом к Совбезу ООН и генсеку международной организации Антониу Гутерришу, чтобы узнать имена погибших. Однако министр так и не получил ответа. В прошлом году Украина и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в украинском городе Буча.