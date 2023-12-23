Премьер Канады заявил о больших проблемах НАТО из-за Украины

Продолжающиеся военные поставки на Украине доставляют странам НАТО значительные неприятности, практически все страны альянса испытывают нехватку вооружения или их острый дефицит. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет URA.RU со ссылкой на издание Global News.

Премьер Канады заявил о больших проблемах НАТО из-за Украины
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«У всех большие проблемы, потому что мы, все мы, как союзники НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас», — заявил он.

Трюдо считает, что Киев на деле стремится защитить не только свою территорию, но и международный порядок, поэтому помогать ему необходимо. Он подчеркнул, что Канада и союзники все еще в состоянии защищать себя и свой суверенитет в соответствии со всеми правилами.

В то же время в Пентагоне также обеспокоены ситуацией с боеприпасами. Источники газеты The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулианн Смит заявила о дефиците оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за больших поставок на Украину. По ее словам, такая ситуация наблюдается во всем альянсе, включая такие страны, как Эстония.

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