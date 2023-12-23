Премьер Канады заявил о больших проблемах НАТО из-за Украины
Продолжающиеся военные поставки на Украине доставляют странам НАТО значительные неприятности, практически все страны альянса испытывают нехватку вооружения или их острый дефицит. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет URA.RU со ссылкой на издание Global News.
«У всех большие проблемы, потому что мы, все мы, как союзники НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас», — заявил он.
Трюдо считает, что Киев на деле стремится защитить не только свою территорию, но и международный порядок, поэтому помогать ему необходимо. Он подчеркнул, что Канада и союзники все еще в состоянии защищать себя и свой суверенитет в соответствии со всеми правилами.
В то же время в Пентагоне также обеспокоены ситуацией с боеприпасами. Источники газеты The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулианн Смит заявила о дефиците оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за больших поставок на Украину. По ее словам, такая ситуация наблюдается во всем альянсе, включая такие страны, как Эстония.