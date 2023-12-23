Премьер Канады заявил о больших проблемах НАТО из-за Украины

Продолжающиеся военные поставки на Украине доставляют странам НАТО значительные неприятности, практически все страны альянса испытывают нехватку вооружения или их острый дефицит. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет URA.RU со ссылкой на издание Global News.

«У всех большие проблемы, потому что мы, все мы, как союзники НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас», — заявил он.

Трюдо считает, что Киев на деле стремится защитить не только свою территорию, но и международный порядок, поэтому помогать ему необходимо. Он подчеркнул, что Канада и союзники все еще в состоянии защищать себя и свой суверенитет в соответствии со всеми правилами.