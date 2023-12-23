Немцы назвали Шольца главным неудачником

В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков. Данный опрос принадлежит журналу Der Spiegel.

Согласно рейтингу, подготовленном для издания компанией Verian, действующий канцлер потерял 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка (14-е место) из 20 политиков.

Лидерами по приросту уровня одобрения в декабре оказались лидер оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер (плюс семь процентов) и политик Сара Вагенкнехт (плюс восемь процентов).