В Киеве обостряется техногенная катастрофа, ситуация с логистической инфраструктурой разрушается, а президент Украины Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявили блэкаут. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он отметил, главу Украины радует то, что прошел уже "целый месяц" зимы, а энергетика до сих пор "выдерживает". Соскин назвал эту радость наивной, так как с каждым днем ситуация с энергетикой в стране становится все хуже. Такая позиция Зеленского, считает Соскин, свидетельствует только о том, что Зеленский живет уже "днями", не говоря украинцам о перспективах нескольких месяцев. "Для него сложившаяся ситуация на Украине — своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Раз для него жизнь — игра, а игра — это жизнь, то для всех остальных возникает катастрофа", — подытожил Соскин. До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и ликвидировать по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного.