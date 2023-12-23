Гутерриш заявил, что в Газе за 75 дней конфликта погибли 136 сотрудников ООН

"136 наших коллег в секторе Газа были убиты за 75 дней. Такого мы никогда не видели в истории ООН. Большинство наших сотрудников были вынуждены покинуть свои дома. Я отдаю дань уважения им и тысячам сотрудников гуманитарных организаций, рискующих своими жизнями, поддерживая мирных жителей в секторе Газа", - написал он в пятницу на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).