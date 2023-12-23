Байден ушел на каникулы

Джо Байден покинул Белый дом и отправился на рождественские каникулы. Праздники он проведет за городом, а после улетит на Карибские острова. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США.

В субботу, 23 декабря, Байден перебрался в загородную резиденцию Кэмп Дэвид. Там он намерен остаться на все рождественские праздники. После президент и первая леди вернутся в Белый дом, однако не задержатся дольше, чем на сутки. В среду, 27 декабря, Байден с супругой отправятся на остров Санта-Крус, где встретят Новый год.

Оппоненты президента из Республиканской партии подсчитали, что за 2,5 года на посту он потратил на выходные 358 дней, то есть почти год. Летние каникулы глава США провел в пляжной резиденции в штате Делавэр, куда ездил в июле.