Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером итальянских фашистов Бенито Муссолини и предупредил его об ударе, который ему могут нанести коррумпированные офицеры. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, «даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить конец» сложившейся ситуации в стране и правлению Зеленского. Это связано с тем, что он вызывает все большее недовольство среди военных, полагает Макгрегор.

«Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров», — считает полковник.

Ранее Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о своем конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным и слухах на тему планов его увольнения.

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва.