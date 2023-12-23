Байден отправился на каникулы

Президент США Джо Байден отправился на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Кэмп Дэвид (загородная резиденция американских лидеров - ред.) американский глава отправился в субботу, где и останется на рождественские праздники. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом.

В среду, 27 декабря, президент и первая леди отправятся на Санта-Крус, Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники.