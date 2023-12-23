Украинский телеведущий сбежал в Европу после саммита ЕС

«Сказать, что я шокирован — ничего не сказать! Говорят "не суди да не судим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить», — заявил Андрейко.