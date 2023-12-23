Трамп вызвал Байдена на дебаты

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.

"О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?" – приводит РИА Новости слова Трампа.

Отмечается, что кандидат в президенты США имеет право отказаться от участия в дебатах, если посчитает их невыгодными с точки зрения поддержки на предстоящих выборах. Трамп, в свою очередь, отказался участвовать в публичных дебатах с другими кандидатами от Республиканской партии. Однако политик допустил, что по ходу праймериз он может вернуться к дебатам с соперниками-однопартийцами.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от республиканцев на выдвижение кандидатом на пост главы Белого дома в 2024 году.