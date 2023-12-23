В Чехии раскрыли подробности о стрелке в Праге

Преступник, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге, не предупреждал правоохранительные органы или кого-либо другого о своем намерении, обратная информация недостоверна. Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в своем аккаунте в социальной сети Х, передает РИА Новости.

Ранее в четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки. Он атаковал студентов в аудитории, а также людей, которые просто проходили под окнами высшего учебного заведения на площади Яна Палаха.

«Ходят слухи, что стрелявший предупреждал о своем намерении, а полиция ничего не предприняла. Это не правда. Это было полной неожиданностью», — написал Ракушан.

Он указал, что парламент страны в данный момент рассматривает новое оружейное законодательство, которое позволит полиции в определенных случаях изымать легально приобретенное оружие.