Анджелина Джоли осудила ООН за несправедливость

Американская актриса и бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли осудила тот факт, что справедливость существует для одной группы людей, но не для других групп, что, по ее словам, присутствует «даже в ООН». Об этом сообщает агентство Anadolu.

В разговоре с сирийским журналистом Ваадом Аль-Катеабом актриса рассказала, что 20 лет назад, когда она начала работать на международном уровне, у нее было представление о «хороших парнях» — конкретных странах или отдельных людях, но с опытом она поняла, что это неправда.

Джоли указала на то, что права человека неравномерно распространены во всем мире, а мир действует на основе «деловых интересов» и назвала это «уродливым положением дел».

«Деловые интересы (задаются) даже в Организации Объединенных Наций, которая имеет последнее право вето. Так было всегда», — заявила она.

Актриса также отметила, что правительства, политики и лица, принимающие решения, дают обещания и декларации, но они часто приводят к тому, что «ничего не изменялось и ничего не меняется».