Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах

Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении действующего президента Джо Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом сообщает Breitbart.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.