Власти США одобрили продажу ФРГ, Италии и Нидерландам 940 ракет для ПЗРК Stinger

Американская администрация одобрила продажу Германии, Италии и Нидерландам до 940 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу агентству НАТО по обеспечению и закупкам ракет Stinger и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в $780 млн», — приводит сообщение РИА Новости .

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не отказались от намерения объявить до конца 2023 года о последнем пакете военной помощи Киеву. Новые же поставки невозможны без поддержки конгрессом выделения средств Украине.