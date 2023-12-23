Во Франции задержали подозреваемых в подготовке терактов

На востоке Франции сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает газета L'Est Republicain.

Подозреваемых задержали в трех коммунах департамента Мерт и Мозель днем 22 декабря. Согласно информации, задержанных подозревают в «создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений» с целью посягательства на здоровье или жизнь третьих лиц.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура. В настоящее время, как заявил источник, раскрытие информации о планах подозреваемых невозможно. Все задержанные уже помещены под стражу.