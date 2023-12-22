На Украине заочно приговорили к 12 годам блогера Юрия Подоляку

Суд в Сумской области Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы военного блогера Юрия Подоляку, проживающего в России. Об этом сообщила сумская областная прокуратура на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным ведомства, суд признал его виновным в оправдании действий России. Приговор также содержит санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет. Как отмечает прокуратура, Подоляка является уроженцем Сум, в 2014 году он переехал в Россию. Служба безопасности Украины ранее заочно предъявила блогеру обвинение в госизмене.