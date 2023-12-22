В Париже прошла акция протеста против закона о миграции

В Париже прошла акция протеста против нового закона, который призван ужесточить правила миграции во Франции. В ней приняли участие сотни человек, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в основном на митинг вышли мигранты из африканских стран. Колонна протестующих прошла от площади Республики к площади Шатле. В руках они держали плакаты с фразами: «Мы все дети иммигрантов», «Солидарность против расизма», «Нет закону Дарманена». Кроме того участники акции на протяжении своего пути скандировали лозунги с критикой в адрес главы МВД Жеральда Дерманена — автора закона.

Организатором митинга выступила ассоциация по защите мигрантов. Аналогичные акции также планируют провести в Ренне, Марселе, Лионе, Тулузе, Бресте и других городах страны.